Ford запатентовал рулевое управление со смартфона

Автомобильной компании Ford был выдан патент руководителями США за специально разработанную систему, получившую название «Неавтономные режимы рулевого управления».
Использование системы позволяет получить доступ к управлению транспортными средствами через такие приложения, как акселерометр и гироскоп. Установить их можно будет не большинство современных смартфонов.
По сути управлять транспортным средством, на котором установлена такая система можно будет в прямом смысле с телефона, находясь в другом месте.
У системы есть два режима работы, каждый из которых позволяет работать беспроводным способом через мобильный телефон. Рабочие параметры системы на данный момент времени засекречены.
Эксперты говорят о том, что система позволит более проще управлять своими автомобилями, вовремя понимая какие именно действия нужно осуществить. О внедрение системы в транспортные средства пока не говорится, так как прежде всего нужно оформить все юридические и технические нюансы, а также доработать программу до автоматизма.