Ford запатентовал рулевое управление со смартфона

Ford запатентовал технологию рулевого управления на основе смартфонов

Автомобильной компании Ford был выдан патент руководителями США за специально разработанную систему, получившую название «Неавтономные режимы рулевого управления».

Использование системы позволяет получить доступ к управлению транспортными средствами через такие приложения, как акселерометр и гироскоп. Установить их можно будет не большинство современных смартфонов.

По сути управлять транспортным средством, на котором установлена такая система можно будет в прямом смысле с телефона, находясь в другом месте.

У системы есть два режима работы, каждый из которых позволяет работать беспроводным способом через мобильный телефон. Рабочие параметры системы на данный момент времени засекречены.

Эксперты говорят о том, что система позволит более проще управлять своими автомобилями, вовремя понимая какие именно действия нужно осуществить. О внедрение системы в транспортные средства пока не говорится, так как прежде всего нужно оформить все юридические и технические нюансы, а также доработать программу до автоматизма.