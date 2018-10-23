За побег с места ДТП станут сажать

Наказание за побег с места ДТП будет ужесточено

МВД предлагают ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предлагает ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие. Об этом сообщают «Известия». Поправки планируется ввести как в уголовный, так и в административный кодекс. Согласно этим поправкам, водителей, скрывшихся с места ДТП, приравняют к тем, кто совершил аварию в нетрезвом состоянии.

В настоящее время водитель, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, может быть осужден на срок до четырех лет, а при наличии погибших — и до девяти лет лишения свободы. В то же время доказать, что скрывшийся с места аварии водитель был нетрезв, порой бывает затруднительно. Собственно, виновники ДТП с особо тяжкими последствиями потому и стремятся скрыться с места происшествия, чтобы получить возможность протрезветь и снизить, таким образом, ответственность перед законом.

Поправки призваны ликвидировать этот законодательный пробел.