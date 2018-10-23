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За побег с места ДТП станут сажать
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Наказание за побег с места ДТП будет ужесточено 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
В МВД предлагают ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности предлагает ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие. Об этом сообщают «Известия». Поправки планируется ввести как в уголовный, так и в административный кодекс. Согласно этим поправкам, водителей, скрывшихся с места ДТП, приравняют к тем, кто совершил аварию в нетрезвом состоянии.
В настоящее время водитель, совершивший ДТП с тяжкими последствиями, может быть осужден на срок до четырех лет, а при наличии погибших — и до девяти лет лишения свободы. В то же время доказать, что скрывшийся с места аварии водитель был нетрезв, порой бывает затруднительно. Собственно, виновники ДТП с особо тяжкими последствиями потому и стремятся скрыться с места происшествия, чтобы получить возможность протрезветь и снизить, таким образом, ответственность перед законом.
Поправки призваны ликвидировать этот законодательный пробел.
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