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Рассекречена Lada Largus для экономных
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Рассекречена Lada Largus для экономных 

Авторамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Компания ATC представила битопливную версию популярного универсала.
Новинка, разработанная Группой компаний АТС (Альтернативные топливные системы), способна работать как на бензине, так и на метане. Она оборудована баллоном для газа, который закрыт пластиковым кожухом и размещается в багажнике, а также стандартным "вазовским" 1,6-литровым мотором в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией.
С такой силовой установкой автомобиль расходует существенно меньше топлива, чем обычный "Ларгус": без дозаправки универсал способен проехать около 1000 километров. Точный расход топлива в компании пока не раскрывают.
Презентация Largus CNG состоялась в рамках форума "TAXI 2018. Трансформация", который проходит в Сочи. Там было объявлено, что производств битопливного универсала наладят на предприятии в Тольятти, где уже собирают Vesta CNG. Сборка начнется в 2019 году.
Ближе к запуску автомобиля на рынок АТС объявит цену и комплектации.
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