Сбегающих с места ДТП водителей приравняют к пьяным

В законопроекте таких водителей предлагается привлекать к уголовной ответственности наравне с нетрезвыми автомобилистами. Под статью 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) попадут сбежавшие виновники ДТП, в которых есть пострадавшие с тяжелыми травмами или погибшие.

Сейчас побеги с места аварии регулирует Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В статье 12.27 КоАП (невыполнение обязанностей в связи с ДТП) есть пункт номер два «оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся». За такое нарушение водителю грозит лишение прав сроком до полутора лет или административный арест на 15 суток.

Ответственность по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств) составляет до девяти лет тюрьмы. За причинение тяжкого вреда здоровью сбежавшему водителю будет грозить до четырех лет заключения, а за ДТП с погибшими — от четырех до девяти лет.

«Известия» отмечают, что пока сбежавших с места аварии водителей считают трезвыми по умолчанию, так как доказать обратное спустя некоторое время невозможно.

Ранее Конституционный суд РФ обязал законодателей выработать правила, которые исключат юридический казус: если пьяный водитель сбежит с места происшествия, и сразу его не найдут, наказать его можно будет только с помощью КоАП.

В июле 2018-го был опубликован правительственный законопроект, в котором первый абзац 2-й, 3-й и 4-й частей статьи 264 УК РФ после слов о ДТП «в состоянии опьянения» предлагалось дополнить словами «или скрывшимся с места его совершения».