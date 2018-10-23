Москвичам напомнили о сроках продления парковочных абонентов

Москвичам напомнили о сроках приоритетного продления парковочных абонентов на ноябрь

Столичных водителей предупредили, что период приоритетного продления парковочных абонентов на ноябрь близится к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В АМПП напомнили, что продлить абонементы на парковки со шлагбаумами в приоритетном порядке можно не позже, чем за пять дней до конца текущего месяца, то есть до конца октября. "Таким образом, для того, чтобы воспользоваться возможностью продлить абонемент на ноябрь, осталось четыре дня", — сказано в сообщении АМПП.

В пресс-службе организации также пояснили, что, как только период приоритетного продления абонентов закончится, оставшиеся места поступят в общую продажу. Те, кто продлили или приобрел парковочноый абонент, имеют право оставлять машину на плоскостной парковке со шлагбаумом в течение месяца.

По данным АМПП, в настоящее время в столице работают свыше двух десятков парковок с абонементным режимом. Такие парковочные зоны организуют там, где москвичи испытывают трудности с парковкой рядом с домом, подчеркнули в пресс-службе.