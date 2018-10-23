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Предупреждающие о камерах знаки оказались эффективнее камер
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Предупреждающие о камерах знаки оказались эффективнее камер 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Лежачие полицейские» и предупреждающие о камерах фотовидеофиксации нарушений знаки эффективнее самих камер. Об этом, как сообщает «АвтоВзгляд», заявил начальник Госавтоинспекции МВД России.
Выступая на круглом столе о проблемах безопасности дорожного движения, который состоялся в рамках казанской выставки «Дорога — 2018», генерал-лейтенант Михаил Черников возразил представителям Федерального дорожного агентства, призвавшим перестать знаками предупреждать водителей о том, что вскоре они попадут в поле зрение камеры.
По мнению представителей Росавтодора, дорожной полиции стоит следовать не принципу презумпции невиновности водителей, а принципу «не нарушай — не будешь платить», и, возможно, избавиться от предупреждающих о камерах знаков.
По словам же Черникова, главной целью камер является не наказание водителей, а предупреждение совершения ими нарушений.
«Я хочу, чтобы на конкретном аварийно-опасном участке не было смертей и травм», — отметил он.
Знаки, по словам Черникова, справляются с этим, так же как и искусственные неровности, причем «в некотором смысле» лучше «пресловутых» камер.
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