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Chevrolet может оснастить Camaro гибридными моторами
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Chevrolet может оснастить спорткар Camaro гибридными моторами 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Ранее Ford уже подтвердил, что намерен запустить гибридную версию своего культового Mustang, а теперь пришла очередь Chevrolet шокировать консервативных фанатов информацией об электрификации Camaro.
Согласно последней информации, Camaro нового поколения может получить три новых силовых установки — две гибридные, и одну турбированную бензиновую 4-цилиндровую версию обьемом 2,7 литра.
Сообщается, что 2,7-литровая классическая версия сможет выдавать 310 лошадиных сил, и позволит Camaro разгоняться до 60 миль (96 км/час) за 5,2 секунды. Судя по всему, это тот же мотор, что устанавливается на Chevrolet Silverado. Он может заменить текущую 2-литровую версию на 275 лошадок и 400 Нм.
По сути, этот мотор ставит Camaro в один ряд с новым Ford Mustang, чей 2,3-литровый мотор EcoBoost развивает как раз 310 лошадиных сил.
Что касается гибридных вариантов, первый подразумевает собой 2-литровую версию, которая в паре с электромотором выдает 365 лошадиных сил и разгоняет автомобиль до 60 миль за 4,4 секунды при потреблении всего 7,8 литров топлива на 100 километров.
Вторая версия состоит из мощного 6,2-литрового V8 и электромотора, которые вместе выдадут мощность в диапазоне от 455 до 545 лошадиных сил, что позволит Camaro достигать сотни менее чем за 4 секунды при среднем расходе в 11,7 литров бензина на 100 километров.
Таким образом Chevrolet отвечает на гибридизацию Ford Mustang, который выйдет в 2020 году. Вероятно, в эти же сроки следует ждать появления и нового Camaro.
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