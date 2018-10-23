Эстонских водителей призвали срочно сменить шины из-за черного льда

Синоптики в Эстонии попросили водителей поменять шины на автомобилях из-за льда, который обладает матовой поверхностью и не отражает блики, потому незаметен на дороге.

«Черный лед коварен, его поверхность матовая и вообще не отражает. Он возникает, когда температура ранним утром около нуля. Мосты и виадуки особенно опасны, так как там температура дорожного покрытия может упасть еще ниже», — рассказал климатолог Айн Каллис изданию Postimees.

Климатолог заметил, что большинство автолюбителей не меняют шины так рано, поэтому им необходимо быть особенно осторожными.

Серьезное похолодание ждет Эстонию к утру 26 октября, сказала синоптик Хельве Мейтерн. В Тартумаа в пятницу похолодает до минус двух градусов по Цельсию, сообщает Служба погоды страны.

В январе 2018 года из-за гололедицы на МКАД столкнулись 17 автомобилей.