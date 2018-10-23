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Эстонских водителей призвали срочно сменить шины
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Эстонских водителей призвали срочно сменить шины из-за черного льда 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики в Эстонии попросили водителей поменять шины на автомобилях из-за льда, который обладает матовой поверхностью и не отражает блики, потому незаметен на дороге.
«Черный лед коварен, его поверхность матовая и вообще не отражает. Он возникает, когда температура ранним утром около нуля. Мосты и виадуки особенно опасны, так как там температура дорожного покрытия может упасть еще ниже», — рассказал климатолог Айн Каллис изданию Postimees.
Климатолог заметил, что большинство автолюбителей не меняют шины так рано, поэтому им необходимо быть особенно осторожными.
Серьезное похолодание ждет Эстонию к утру 26 октября, сказала синоптик Хельве Мейтерн. В Тартумаа в пятницу похолодает до минус двух градусов по Цельсию, сообщает Служба погоды страны.
В январе 2018 года из-за гололедицы на МКАД столкнулись 17 автомобилей.
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