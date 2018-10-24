Maybach может стать самостоятельным брендом

В Mercedes не исключают возможность появления собственных моделей Maybach на рынке.

О долгосрочных планах Maybach рассказал глава Mercedes-Benz Дитер Цетше . По его словам, в будущем не исключена возможность того, что на рынке появятся модели под маркой Maybach, как это произошло в свое время со спортивным подразделением "Мерседеса" — AMG. Точных сроков запуска таких автомобилей Цетше не привел.

В настоящее время, напомним, Mercedes продает роскошную версию Maybach S-Class. От обычного представительского седана она отличается решеткой радиатора, расширенным набором оборудования, 20-дюймовыми дисками оригинального дизайна и логотипом Maybach на задних стойках. Седан комплектуется 4-литровым V8 мощностью 463 л.с. и V12 объемом 6 литров, отдача которого составляет 612 "сил".