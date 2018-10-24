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Maybach может стать самостоятельным брендом
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Maybach может стать самостоятельным брендом 

Авторамблер + ещё 4 3 часа назад
Фото: Авторамблер
В Mercedes не исключают возможность появления собственных моделей Maybach на рынке.
О долгосрочных планах Maybach рассказал глава Mercedes-Benz Дитер Цетше. По его словам, в будущем не исключена возможность того, что на рынке появятся модели под маркой Maybach, как это произошло в свое время со спортивным подразделением "Мерседеса" — AMG. Точных сроков запуска таких автомобилей Цетше не привел.
В настоящее время, напомним, Mercedes продает роскошную версию Maybach S-Class. От обычного представительского седана она отличается решеткой радиатора, расширенным набором оборудования, 20-дюймовыми дисками оригинального дизайна и логотипом Maybach на задних стойках. Седан комплектуется 4-литровым V8 мощностью 463 л.с. и V12 объемом 6 литров, отдача которого составляет 612 "сил".
Как сообщал "Авторамблер", у Mercedes-Maybach может появиться конкурент от Audi, которая возродит бренд Horch. Ожидается, что это название будет использоваться для люксовой комплектации Audi A8.
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