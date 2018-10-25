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В РФ протестируют беспилотные грузовики
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Беспилотные грузовики начнут тестировать на трассе М-11 в ноябре 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Платная автомобильная трасса Москва Санкт-Петербург станет идеальным местом для тестирования новых моделей беспилотных грузовиков марки КАМАЗ.
Процедура тестирования первых экземпляров может начать осуществляться до декабря текущего года. Новость уже стала интересной для крупных автомобильных компаний, среди них ГАЗ, КАМАЗ, Scania, АВТОВАЗ, Volvo, а также несколько более мелких компаний, которые работают в этой сфере производства.
Государственная компания «Автодор» уже получила специализированное распоряжение, согласно которому необходимо до тридцатого ноября текущего года освоить инфраструктуры и современные технологи для будущего движения подобного автомобильного транспорта.
Наша страна, несколько уступает в развитии подобных автомобильных моделей, но при этом старается активно догнать лидирующие страны, производя новые экземпляры транспорта.
Изначально планировалось проводить тестирование с две тысячи шестнадцатого по две тысячи восемнадцатый, но из-за определенных юридических и технических параметров время проверки было отложено.
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