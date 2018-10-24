У Багдасарян нашли дорогую квартиру

У Мары Багдасарян нашли квартиру за 150 млн рублей

Очередное взыскание девушка получила за нарушение правил парковки на автомобиле Mercedes-Benz , права на управление которым она давно лишена.

Издание также узнало, что не так давно Багдасарян стала обладательницей дорогой жилплощади в Москве — на 24-летнюю Мару зарегистрировано право собственности на 200-метровую квартиру в ЖК «Долина Сетунь». Стоимость жилплощади оценивается в 150 млн рублей.

Мара Багдасарян получила скандальную известность после гонок на «Гелендваген» в 2016 году, в 2017 году ее лишили права на управление автомобилем бессрочно. После этого ее еще неоднократно задерживали за нарушения правил дорожного движения и езду без прав.