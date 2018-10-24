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У Багдасарян нашли дорогую квартиру
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У Мары Багдасарян нашли квартиру за 150 млн рублей 

Рамблер 2 часа назад
Судебные приставы разыскивают любительницу быстрой езды Мару Багдасарян из-за неоплаченного штрафа размером 2,5 тысячи рублей, пишет «Собеседник».
Очередное взыскание девушка получила за нарушение правил парковки на автомобиле Mercedes-Benz, права на управление которым она давно лишена.
Издание также узнало, что не так давно Багдасарян стала обладательницей дорогой жилплощади в Москве — на 24-летнюю Мару зарегистрировано право собственности на 200-метровую квартиру в ЖК «Долина Сетунь». Стоимость жилплощади оценивается в 150 млн рублей.
Мара Багдасарян получила скандальную известность после гонок на «Гелендваген» в 2016 году, в 2017 году ее лишили права на управление автомобилем бессрочно. После этого ее еще неоднократно задерживали за нарушения правил дорожного движения и езду без прав.
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