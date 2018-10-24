Почему дизель дорожает быстрее бензина

Дизельное топливо дорожает быстрее бензина из-за приближения зимы, высокого спроса и дефицита. Об этом «Лайфу» заявили экономисты.

Согласно подсчетам Росстата , к середине октября бензин стал дороже на шесть копеек, а дизель — сразу на 12.

«Тут играет роль сезонный фактор», — уверен Денис Лисицын, трейдер-аналитик «ФинИст».

По его словам, зимой заправки торгуют специальным, зимним, дизельным топливом, цена которого превышает стоимость летнего.

Также Лисицын объяснил рост цен на дизель их «взвинчиванием» на АЗС, владельцы которых знают, что подорожание никак не повлияет на спрос. Эту уверенность экономист объяснил тем, что сам принцип работы дизельного двигателя снижает расход топлива. Кроме того, на дизеле работает вся строительная техника, а также многие печи и системы отопления.

В свою очередь, Гайдар Гасанов, эксперт Международного финансового центра, обратил внимание на невыгодность для российских компаний торговать дизелем внутри страны. В результате большой объем экспорта приводит к дефициту дизельного топлива в России.

«Доходит до того, что потребители вынуждены обращаться за соляркой в отдаленные районы страны», — отметил он.

Это, по словам Гасанова, увеличивает расходы на транспортировку топлива, что в итоге закладывается в его итоговую стоимость для покупателя.