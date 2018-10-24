Когда можно законно обгонять по обочине

Нерадивость коммунальщиков и необходимость объехать препятствие — поводы, которые позволяют водителям двигаться по обочинам. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».

Формально выезд на обочину — это административное правонарушение, за которое положен штраф в размере полутора тысяч рублей.

Однако если подойти к определению обочины столь же формально, то это в том числе примыкающий к проезжей части «элемент дороги, выделенный с помощью разметки».

Таким образом, стершаяся разметка, сплошная белая либо желтая линия, превращает обочину в проезжую часть. Точно так же поступает и скрывающий линию снег.

Другим способом почти законного передвижения по обочине является необходимость объехать препятствие на проезжей части — сломавшиеся или попавшие в ДТП машины и тому подобное.