Когда можно законно обгонять по обочине 

Нерадивость коммунальщиков и необходимость объехать препятствие — поводы, которые позволяют водителям двигаться по обочинам. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».
Формально выезд на обочину — это административное правонарушение, за которое положен штраф в размере полутора тысяч рублей.
Однако если подойти к определению обочины столь же формально, то это в том числе примыкающий к проезжей части «элемент дороги, выделенный с помощью разметки».
Таким образом, стершаяся разметка, сплошная белая либо желтая линия, превращает обочину в проезжую часть. Точно так же поступает и скрывающий линию снег.
Другим способом почти законного передвижения по обочине является необходимость объехать препятствие на проезжей части — сломавшиеся или попавшие в ДТП машины и тому подобное.
Порой выбор в таких случаях есть лишь между выездом на встречную полосу (лишение прав) и выездом на обочину (полторы тысячи). Однако едва ли найдется автоинспектор, который оштрафует за это.