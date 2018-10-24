Toyota начала продажи особого RAV4 для России

Кроссовер Toyota RAV4 отмечает юбилей: модели исполнилось 25 лет. В связи с этим Toyota открывает российские продажи юбилейной версии

Toyota RAV4 официально дебютировал 22 октября 1993 года на автосалоне в Токио — ровно четверть века назад. Тогда модель с 3-дверным кузовом, независимой подвеской, увеличенным дорожным просветом и 2-литровым бензиновым мотором стала одним из основателей сегмента кроссоверов.

За 25 лет в мире продано свыше 8,5 миллиона RAV4 четырех поколений. Модель представлена на рынках более 150 стран. С 2016 году в Санкт-Петербурге стартовало локальное производство Toyota RAV4 — первое и на данный момент единственное в Европе. За два года на российском заводе Toyota произведено более 67 000 экземпляров модели, из них около 4 000 из них — на экспорт, в частности на рынки Белоруссии и Казахстана.

Всего за историю продаж в России владельцами RAV4 стали около 350 000 человек. Модель лидирует в сегменте среднеразмерных кроссоверов пять лет подряд. В связи с этим специально для России Toyota выпустила новую версию RAV4 25th Anniversary. Внешне ее можно узнать по черным глянцевым накладкам на передний и задний бамперы, черным корпусас боковых зеркал и рейлингам на крыше, черным 18-дюймовым колесным дискам в новом дизайне, а также эмблеме юбилейной серии на задних стойках.

Специальная серия доступна для заказа с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 л и полным приводом.

Уровень оснащения модели аналогичен комплектации "Комфорт" и включает светодиодную оптику, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя кнопкой и электропривод багажника. Новая версия оборудована мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном на платформе Яндекс. Авто, включающей навигацию, стриминг музыки, прогноз погоды, браузер и другие сервисы, объединенные единым графическим интерфейсом и доступные для управления в том числе с помощью голоса. Дополнительно в оснащение модели входит встроенный интернет-модем с предоплаченным трафиком на один год.

Цена Toyota RAV4 25th Anniversary стартует с 1 966 000 рублей для версии с 2-литровым мотором и с 2 092 000 рублей для версии с двигателем 2,5 л.