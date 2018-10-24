Синоптики назвали оптимальные даты для смены резины 

Москвичам не стоит менять летнюю резину на зимнюю раньше начала ноября. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, установившаяся в столице «достаточно высокая» температура делает смену резины нецелесообразной. Смысл в «переобувке» появится в начале будущего месяца.
«В первых числах ноября столбик термометра опустится до 3-5 градусов тепла», — пояснил он.
Вильфанд уточнил, что именно при такой температуре воздуха сцепление летней резины с землей начинает ослабевать, ухудшая торможение.
По данным Гидрометцентра, до конца нынешней недели максимальная дневная температура в Москве будет превышать упомянутые Вильфандом значения. В четверг и пятницу столбики термометров могут достичь +6 градусов, а в субботу и воскресенье — +7. В понедельник и вторник температура не превысит тех самых +5 градусов.