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Синоптики назвали оптимальные даты для смены резины
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Синоптики назвали оптимальные даты для смены резины 

Рамблер + ещё 19 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москвичам не стоит менять летнюю резину на зимнюю раньше начала ноября. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, установившаяся в столице «достаточно высокая» температура делает смену резины нецелесообразной. Смысл в «переобувке» появится в начале будущего месяца.
«В первых числах ноября столбик термометра опустится до 3-5 градусов тепла», — пояснил он.
Вильфанд уточнил, что именно при такой температуре воздуха сцепление летней резины с землей начинает ослабевать, ухудшая торможение.
По данным Гидрометцентра, до конца нынешней недели максимальная дневная температура в Москве будет превышать упомянутые Вильфандом значения. В четверг и пятницу столбики термометров могут достичь +6 градусов, а в субботу и воскресенье — +7. В понедельник и вторник температура не превысит тех самых +5 градусов.
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