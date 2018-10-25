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Nissan Patrol превратили в «Газель»
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Nissan Patrol превратили в «Газель» 

Car.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: car.ru
Одна из популярных автомобильных компаний Nissan представила сразу три обновленные варианты для выпущенного ранее внедорожника Nissan Patrol.
Все варианты были разработаны конструкторами специально для водителей ближнего востока, которые любят поездить по песчаному бездорожью. Две модификации дополнительно оснащены экстремальной вариацией.
Все обновленные версии базируются на одном шасси, с использованием одного почти пятилитрового рядного мотора, способного выдавать двести восемьдесят лошадиных сил. Будущие покупатели могут выбрать по желанию либо автоматическую, либо механическую коробку передач.
Чтобы различать модификации было принято решение сделать индивидуальные детали в отделке кузова. К примеру, Patrol Falcon имеет расширенные колесные арки, выполненные из некрашеного пластика.
Две экстремальные версии имеют лифтованную подвеску, способную работать в сложных условиях. Patrol Gazelle отличается большим размером колес.
А самым экстремальным вариантом считается Nissan Patrol Gazelle X, имеющий детали кузова, произведенные из метала.
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