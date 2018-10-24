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Иномарки переведут на российские комплектующие
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Иномарки переведут на российские комплектующие 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Зарубежные компании, имеющие свое производство в Российской Федерации, будут обеспечены набором требуемых деталей российского производства для успешного выпуска своей продукции.
Более подробную информацию о предложении российских компаний иностранным производителям автомобилей сообщил заместитель министра по вопросам промышленности и торговли Виктор Евтухов.
По его словам, проект находится в стадии обсуждения возможности привлечения инвестиций для финансовой поддержки таких компаний. На последнем собрании, в котором принимали участие представители автопроизводителей, различных отраслей промышленности, выпускающих необходимые материалы для производства автомашин и деталей для них.
К примеру, одним из наиболее часто применяемых материалов для внутренней отделки автомобильного салона является пластик, создаваемый из сочетания полипропилена с группой различных химических веществ.
Представители легкой промышленности могут осуществлять поставки материалов для отделки кресел, салона и уменьшения уровня шума.
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