Иномарки переведут на российские комплектующие

Зарубежные компании, имеющие свое производство в Российской Федерации, будут обеспечены набором требуемых деталей российского производства для успешного выпуска своей продукции.

Более подробную информацию о предложении российских компаний иностранным производителям автомобилей сообщил заместитель министра по вопросам промышленности и торговли Виктор Евтухов

По его словам, проект находится в стадии обсуждения возможности привлечения инвестиций для финансовой поддержки таких компаний. На последнем собрании, в котором принимали участие представители автопроизводителей, различных отраслей промышленности, выпускающих необходимые материалы для производства автомашин и деталей для них.

К примеру, одним из наиболее часто применяемых материалов для внутренней отделки автомобильного салона является пластик, создаваемый из сочетания полипропилена с группой различных химических веществ.

Представители легкой промышленности могут осуществлять поставки материалов для отделки кресел, салона и уменьшения уровня шума.