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Культовый Defender ждут революционные изменения
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Культовый Land Rover Defender ждут революционные изменения 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: motor1.com
Land Rover Defender является воплощением прочного и надежного автомобиля для бездорожья, но в современных реалиях клиентам нужно предлагать нечто большее, чем просто внедорожник.
По информации британской прессы, Land Rover планирует добавить новому поколению Defender немного роскоши и технологий, чтобы подогнать его под современные требования.
Сообщается, что Land Rover Defender получит абсолютно новый дизайн, но совсем не тот, что был представлен в 2011 году на автошоу во Франкфурте (на фото) в образе концепта и был однозначно признан неудачным.
Кроме того, автомобиль станет более удобным для водителя и пассажира, а его силовая установка претерпит необходимые изменения в связи с новыми жесткими экологическими требованиями в Европе.
Генеральный директор Jaguar Land Rover Ральф Слет отметил, что компания больше не может разрабатывать один и тот же автомобиль, и необходимо двигаться вперед с новыми технологиями и подходами.
Главной причиной предстоящих изменений стали слабые продажи Land Rover Defender в последние годы. В 2017 году было реализовано всего 20 тысяч экземпляров Defender. В компании надеются, что обьединив Defender с другими моделями Land Rover, продажи удастся увеличить до 100 тысяч единиц в год.
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