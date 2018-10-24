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Aurus Arsenal рассекает по Москве
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Aurus Arsenal поймали на улице 

TopGearRussia.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Павел Федоров
Не так давно российский бренд Aurus представил на Московском автосалоне седан Senat. В планах компании создать целый модельный ряд — седан, лимузин, микроавтобус и внедорожник, которые в первую очередь будут использоваться для нужд чиновников, но также поступит в продажу и для всех желающих.
Однако микроавтобус показался куда раньше официальной премьеры. Точнее, его поймали на улицах Москвы. Как и седан Aurus Senat, а также ожидаемый вскоре внедорожник Komendant, микроавтобус Arsenal получил массивную решетку радиатора и в целом похожие очертания элементов кузова.
Пока фотографий интерьера Arsenal нет, но наверняка там будет все как нужно — дорогие материалы, хорошая техника. Кстати, недавно Владимир Путин показал микроавтобус Президенту Египта во время недавней встречи.
За фотографии спасибо Павлу Федорову.
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