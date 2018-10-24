Aurus Arsenal рассекает по Москве

Aurus Arsenal поймали на улице

Не так давно российский бренд Aurus представил на Московском автосалоне седан Senat. В планах компании создать целый модельный ряд — седан, лимузин, микроавтобус и внедорожник, которые в первую очередь будут использоваться для нужд чиновников, но также поступит в продажу и для всех желающих.

Однако микроавтобус показался куда раньше официальной премьеры. Точнее, его поймали на улицах Москвы. Как и седан Aurus Senat, а также ожидаемый вскоре внедорожник Komendant, микроавтобус Arsenal получил массивную решетку радиатора и в целом похожие очертания элементов кузова.

Пока фотографий интерьера Arsenal нет, но наверняка там будет все как нужно — дорогие материалы, хорошая техника. Кстати, недавно Владимир Путин показал микроавтобус Президенту Египта во время недавней встречи.

За фотографии спасибо Павлу Федорову.