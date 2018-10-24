Названа стоимость нового седана Audi A6

Российские дилеры марки Audi открыли прием заказов на седан A6 нового поколения. Модель предложат с умеренной гибридной силовой установкой 55 TFSI (340 лошадиных сил), полным приводом quattro ulta и возможностью установки 39 электронных систем безопасности. Цена седана составит минимум 3 900 000 рублей.

Тест-драйв: первая встреча с Audi A6 четвертого поколения

Новый Audi A6 оснащается 3,0-литровым турбомотором V6 со вспомогательным стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой сети. Отдача установки составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат совмещен с семиступенчатым «роботом» S tronic и трансмиссией quattro ultra с подключаемым приводом задней оси. С места до «сотни» A6 разгоняется за 5,1 секунды. Максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Уже в базе новый Audi A6 комплектуется светодиодными фарами и задними фонарями, переключателем режимов работы управляющей электроники, двухзонным климат-контролем, электроприводом крышки багажника, круиз-контролем и информационно-развлекательной системой MMI Radio plus.

Дополнительно седан можно оснастить адаптивной пневмоподвеской, амортизаторами с регулировкой уровня жесткости, цифровой приборной панелью, матричными фарами, подогревом заднего ряда сидений, четырехзонным климат-контролем, спорт-пакетом S line и аудиосистемой Bang & Olufsen.

Как и кросс-купе Q8, новый A6 получит четыре линии исполнения: стандартное, Advance, Sport и Design. Они будут отличаться набором оборудования, оформлением экстерьера и материалами отделки салона.