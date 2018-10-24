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Когда в Россию привезут Volvo S60
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Volvo рассказала, когда привезет в Россию S60 

CarClub 1 час назад
Фото: Volvo
Третья генерация самого компактного шведского седана появится на нашем рынке еще не скоро. Произойдет это только через год, к сентябрю 2019 года. Официально машину рассекретили минувшим летом.
Поставки в Россию пойдут с первого для Volvo завода на территории США, из штата Южная Каролина. Как уже известно, дизельных двигателей у S60 не предусмотрено. Вместо них — несколько подключаемых гибридов. Причем как минимум один, версия Т8 мощностью под 400 «лошадей», попадет на российский рынок вместе с обычными бензиновыми исполнениями. Последние тоже отнюдь не слабые — отдачей 249 и 310 л.с.
О ценах говорить пока преждевременно. Можно предположить, что они окажутся на уровне Audi A4 и BMW 3-Series. Универсал Volvo V60 к нам не повезут, а вот кроссовер V60 Cross Country у дилеров появится обязательно. Вероятно, произойдет это ближе к концу 2019 года.
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