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В продажу поступил первый Lexus без зеркал
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В продажу поступил первый Lexus без зеркал 

Авторамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: Авторамблер
На японском рынке появился Lexus ES с камерами по бокам.
Седан стал первым в мире серийным автомобилем, оснащенным системой Digital Outer Mirrors. Она включает пару камер вместо традиционных зеркал заднего вида. Они защищены от дорожной грязи и влаги. Изображение с устройств выводится на экраны, размещенные на боковых стойках.
Ранее в Lexus называли преимущества камер перед обычными зеркалами: они не закрывают обзор водителю и обеспечивают дополнительный контроль за ситуацией на дороге.
Впрочем, ожидать автомобили с Digital Outer Mirrors в других странах в ближайшее время не стоит — система сертифицирована только в Японии.
Как сообщал "Авторамблер", в России продажи нового ES стартовали этим летом. Автомобиль доступен с бензиновым мотором объемом 2 литра (150 л.с.), 2,5-литровым агрегатом (200 л.с.), а также с шестицилиндровым 3,5-литровым двигателем (249 л.с.) Цены начинаются от 2,58 млн рублей.
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