Hyundai Nexo прошел тест на безопасность

Кроссовер Hyundai Nexo подвергся испытаниям по стандартам Euro NCAP.

В результате автомобиль на водородных топливных элементах получил максимальные пять звезд по шкале безопасности. По итогам всех тестов машине был присвоен уровень надежности в 94% для водителей и пассажиров.

Представитель фирмы Thatcham Research, занимающейся тестами по программе Euro NCAP отметил, что высокий рейтинг Hyundai Nexo доказывает полную безопасность автомобиля на водороде на случай аварии. Отдельно была отмечена надежная система торможения.

У Nexo она позволяет заблаговременно обнаружить пешеходов и велосипедистов. Сотрудник Thatcham Research также отметил, что все больше производителей стремятся протестировать свои автомобили. А это говорит о повышении внимания к безопасности водителей и пешеходов.