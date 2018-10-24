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Hyundai Nexo прошел тест на безопасность
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Hyundai Nexo прошел тест на безопасность 

Car.ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: Car.ru
Кроссовер Hyundai Nexo подвергся испытаниям по стандартам Euro NCAP.
В результате автомобиль на водородных топливных элементах получил максимальные пять звезд по шкале безопасности. По итогам всех тестов машине был присвоен уровень надежности в 94% для водителей и пассажиров.
Примерно такой же результат показали гибридный Lexus ES, Mazda 6 и Mercedes-Benz A-Class. Однако Nexo оказался первым автомобилем на водородном топливе.
Представитель фирмы Thatcham Research, занимающейся тестами по программе Euro NCAP отметил, что высокий рейтинг Hyundai Nexo доказывает полную безопасность автомобиля на водороде на случай аварии. Отдельно была отмечена надежная система торможения.
У Nexo она позволяет заблаговременно обнаружить пешеходов и велосипедистов. Сотрудник Thatcham Research также отметил, что все больше производителей стремятся протестировать свои автомобили. А это говорит о повышении внимания к безопасности водителей и пешеходов.
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