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В ГИБДД высказались о новых полномочиях Росгвардии
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ГИБДД опровергла сообщения СМИ о том, что Росгвардия сможет останавливать все автомобили 

ТАСС + ещё 18 4 часа назад
Фото: ТАСС
Госавтоинспекция России опровергла информацию некоторых СМИ о том, что в связи с новым постановлением правительства Росгвардия сможет останавливать в том числе гражданский автотранспорт за нарушения правил дорожного движения.
Ранее некоторые СМИ распространили информацию о том, что Росгвардия получила полномочия останавливать гражданский автотранспорт за нарушения ПДД.
"Речь идет о контроле со стороны Министерства обороны и Росгвардии тех автомобилей, которые находятся на балансе указанных федеральных органов исполнительной власти. То есть, Военная автомобильная инспекция Вооруженных сил РФ имеет право осуществлять надзор только за транспортом, закрепленным за Минобороны, а Федеральная служба войск национальной гвардии РФ уполномочена проверять только тот транспорт, который закреплен за ней", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД.
При этом в полномочия именно ГИБДД входит федеральный надзор в области безопасности дорожного движения на территории страны за любыми транспортными средствами, находящимися на балансе у различных федеральных органов исполнительной власти.
"Госавтоинспекция МВД России обращается к представителям СМИ с убедительной просьбой проверять данные при подготовке публикаций и не допускать распространение недостоверной и некорректной информации, вводя в заблуждение многомиллионную аудиторию своих читателей", — подчеркнул представитель ведомства.
Как сообщил накануне официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, с 24 октября ведомство, согласно соостветствующему постановлению правительства, самостоятельно начало контролировать свой транспорт на дорогах России.
"Речь идет о включении Росгвардии в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. Новые полномочия Военной автоинспекции Росгвардии (ВАИ) касаются исключительно автотранспорта Росгвардии и позволяют предупреждать, выявлять и пресекать в войсках национальной гвардии РФ нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения", — сказал он.
Грибакин отметил, что Росгвардия до этого осуществляла надзор за своим автотранспортом во взаимодействии с ВАИ Минобороны России.
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