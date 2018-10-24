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Audi назвала цену Q8 на российском рынке
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Audi назвала стоимость Q8 на российском рынке 

Allroader.ru 55 минут назад
Фото: Audi
В российском представительстве Audi обнародовали информацию о начальной стоимости нового флагманского кроссовера Audi Q8, который должен появиться у российских дилеров на рубеже ноября-декабря текущего года.
Модель создана на платформе MLB Evo, используемой также для Audi Q7, но при этом купеобразный кроссовер имеет несколько меньшую длину кузова. В России приобрести автомобиль можно будет только в полноприводном варианте с автоматической трансмиссией и единственным 3/0-литровым турбированным мотором мощностью 340 «лошадей». В этом плане выбор для покупателей окажется значительно скромнее, чем в Европе.
В базовой комплектации Ауди Ку 8 получит диски диаметром 20 дюймов, адаптивную подвеску, полностью светодиодные фары, раздельный климат-контроль, электропривод задней двери, комбинированную обивку салона и другие опции. В более дорогих версиях уже появится пневматическая подвеска, матричная светодиодная головная оптика, климатическая установка с четырьмя зонами, премиальная акустика, разнообразные системы безопасности.
В качестве основных конкурентов для Audi Q8 рассматриваются купеобразные кроссоверы BMW X6 и Mercedes GLE Coupe, обладающие сопоставимой стоимостью. Последние при этом обладают куда более широким выбором доступных силовых агрегатов.
Минимальная цена Audi Q8 составляет 5 100 000 рублей, но в первое время в продаже будут представлены только более продвинутые версии с ценой на 1.5-2 миллиона рублей больше. В топе цена немецкого кроссовера приближается к 9 миллионам рублей.
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