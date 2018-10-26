Электромобили не хотят пускать на выделенки

Сотрудники организации автомобилей и общественного транспорта, фонд "Сколково" официально предложили водителям электрических автомобилей передвигаться по оплачиваемым дорогам абсолютно бесплатно.

Более того, водители смогли бы беспрепятственно выезжать на полосы, выделенные только для движения общественного транспорта.

Кирилл Жанайдаров, автор идеи заявил о том, что таким образом планируется привлечь внимание к электрическом транспорту и повысить его популярность среди водителей. На сегодняшний день моделей электромашин не так много, поэтому подобные льготы не помешают и не повредят другим водителям.

Сотрудники столичного департамента транспорта не совсем понимают цель введения таких льгот и не разделяют их. Так, как несмотря на то, что электрических автомобилей не много, общественный транспорт работает в прежнем режиме, а значит у него могут возникнуть проблемы.

Впрочем, сотрудники компании, отвечающей за платные дороги так же высказались против введения подобных правил, ведь дороги изначально строились и сейчас обслуживаются по особым критериям, а значит каждый, кто ими пользуется все же должен платить.

Тем самым можно сделать вывод о том, что льготы в отношение электрических автомобилей вряд ли будут введены.