Ещё
Электромобили не хотят пускать на выделенки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Электромобили не хотят пускать на выделенки 

Car.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Car.ru
Сотрудники организации автомобилей и общественного транспорта, фонд "Сколково" официально предложили водителям электрических автомобилей передвигаться по оплачиваемым дорогам абсолютно бесплатно.
Более того, водители смогли бы беспрепятственно выезжать на полосы, выделенные только для движения общественного транспорта.
Кирилл Жанайдаров, автор идеи заявил о том, что таким образом планируется привлечь внимание к электрическом транспорту и повысить его популярность среди водителей. На сегодняшний день моделей электромашин не так много, поэтому подобные льготы не помешают и не повредят другим водителям.
Сотрудники столичного департамента транспорта не совсем понимают цель введения таких льгот и не разделяют их. Так, как несмотря на то, что электрических автомобилей не много, общественный транспорт работает в прежнем режиме, а значит у него могут возникнуть проблемы.
Впрочем, сотрудники компании, отвечающей за платные дороги так же высказались против введения подобных правил, ведь дороги изначально строились и сейчас обслуживаются по особым критериям, а значит каждый, кто ими пользуется все же должен платить.
Тем самым можно сделать вывод о том, что льготы в отношение электрических автомобилей вряд ли будут введены.
Car.ru: последние новости
Еще одна структура получила право останавливать автомобили Купе-кроссовер Zotye Coupa приехал в Россию Китайскую копию Porsche Macan привезут в РФ в 2019 году
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи8
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
В ГИБДД высказались о новых полномочиях Росгвардии
В России начались продажи Zotye Coupa
Суд принял «странное решение» по ДТП76
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:24
Судья после ДТП подпалил машину и сбежал
ДТП
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение