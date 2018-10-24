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Ford Ka предстал в новом облике
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Ford Ka предстал в новом облике 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобиль Ford Ka в новом исполнении получил приставку Urban Warrior.
Очередной представитель Ford Ka специально предназначен для рынка Южной Америки. В пресс-релизе отмечается, что Urban Warrior имеет некоторые новые опции.
Так, конструкция автомобиля предполагает обновленную подвеску. Для придания большего образа внедорожника появились дополнительные накладки и пластиковая защита кузова. К ним можно добавить колеса в 15 дюймов.
В силовой части никаких новшеств нет. Под капотом будет двигатель в полтора литра от 128 до 136 лошадиных сил. В качестве горючего, внимание, используются как бензин, так и спирт (этанол).
Трансмиссия без вариантов — это «автомат» на 6 ступеней. Внутри можно отметить шесть подушек безопасности, помощь при передвижении наверх, наличие камер заднего вида и датчиков парковки. В общем, без особых излишеств.
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