Ford Ka предстал в новом облике

Автомобиль Ford Ka в новом исполнении получил приставку Urban Warrior.

Очередной представитель Ford Ka специально предназначен для рынка Южной Америки. В пресс-релизе отмечается, что Urban Warrior имеет некоторые новые опции.

Так, конструкция автомобиля предполагает обновленную подвеску. Для придания большего образа внедорожника появились дополнительные накладки и пластиковая защита кузова. К ним можно добавить колеса в 15 дюймов.

В силовой части никаких новшеств нет. Под капотом будет двигатель в полтора литра от 128 до 136 лошадиных сил. В качестве горючего, внимание, используются как бензин, так и спирт (этанол).

Трансмиссия без вариантов — это «автомат» на 6 ступеней. Внутри можно отметить шесть подушек безопасности, помощь при передвижении наверх, наличие камер заднего вида и датчиков парковки. В общем, без особых излишеств.