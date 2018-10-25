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Первый тест Lamborghini Urus
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Первый тест Lamborghini Urus 

Car.ru 2 часа назад
Фото: car.ru
Автомобильной компании Lamborghini удалось открыть новый исторический раздел не только в своей компании, а в целом в автомобильном мире.
Добились этого конструкторы создав обновленный экземпляр транспортного средства этой марки. Знаменитый гоночный трек Vallelunga находится в сорока километрах от Итальянской столицы. Вот только близость к столице положительно на качество дорог не влияет. Спортсмены уже не один раз отмечали, что дороги находятся в плачевном состояние.
И еще несколько лет назад любое упоминание об элитных моделях было не уместно. Руководители компании понимая этот факт, решили создать новый кроссовер Urus, отличающийся спортивностью. Сами производители называют эту модель SuperSUV.
Для производства этой модели конструкторы использовали одну из самых современных платформ современного автомобилестроения MLB Evo.
Именно эта платформа используется для производства наиболее динамичных и мощных транспортных средств, начиная от Audi A8 и Q7 и заканчивая Bentley Bentayga, именуемого королевским Букенгемским дворцом.
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