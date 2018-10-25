В России подорожали 7 моделей KIA

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали подорожание нескольких моделей корейского бренда на сумму от 15 до 25 тыс. рублей.

Так, на 15 тыс. рублей во всех комплектациях стали дороже хэтчбеки Ceed, Picanto, Rio X-Line и седан KIA Rio. На 20 тыс. рублей выросла цена компактвэна KIA Soul , а максимальная прибавка в 25 тыс. рублей зафиксирована у седана Optima и кроссовера Sorento.

Теперь цены на указанные модели выглядят следующим образом:

KIA Ceed 3-го поколения — от 964 900 до 1 474 900 рублей;

обновленный KIA Optima — от 1 264 900 до 1 974 900 рублей;

обновленный KIA Picanto — от 594 900 до 899 900 рублей;

KIA Rio — от 724 900 до 1 034 900 рублей;

KIA Rio X-Line — от 824 900 до 1 074 900 рублей;

KIA Sorento — от 1 699 900 до 2 219 900 рублей;

KIA Soul — от 957 900 до 1 476 900 рублей.

Как уже сообщало аналитическое агентство «АВТОСТАТ», продажи нового KIA Ceed начались в конце августа, и текущее повышение цены — первое для этой модели. А вот для KIA Optima, Picanto и Sorento предыдущее повышение цен было зафиксировано совсем недавно, в сентябре, и составило сумму от 10 до 20 тыс. рублей. Гораздо дольше не менялись цены на бестселлеры модельного ряда KIA — седан Rio и хэтчбек Rio X-line. Последнее повышение цен на них отмечалось в середине июня и составило тогда сумму в 15 тыс. рублей.

Отметим также, что за период с января по сентябрь текущего года российские дилеры KIA реализовали 167 490 автомобилей, что на 24% превышает показатель прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.