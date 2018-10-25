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Москвичам советуют пересесть на метро
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Водителям Москвы советуют пересесть на метро (снегопад близко!) 

Автовести 1 час назад
Фото: © EPA
Осенняя погода готовит столичным водителям неприятный поворот: сегодня, 25 октября, уже возможен снегопад, в связи с чем власти рекомендуют пересаживаться на общественный транспорт.
Уже в к вечеру четверга в столице возможен снегопад, в связи лучше пересесть на общественный транспорт, сообщает агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"Синоптики обещают мокрый снег на севере Подмосковья уже сегодня вечером, к ночи он может добраться до Москвы. На дорогах будет скользко! От поездок на личном автомобиле лучше отказаться", — говорится в сообщении.
В ЦОДД добавили, что если от поездок на автомобиле нет возможности отказаться, то водителям необходимо быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее в в центре погоды "Фобос" агентству сообщили, что в поздние вечерние часы и ночью очаги дождя с мокрым снегом будут возможны в Москве.
В среду, 24 октября, в Москве уже был установлен пробочный рекорд месяца в 10 баллов, которые показывал "Яндекс. Пробки". В случае снегопада и большого количества машин в четверг этот показатель может быть не только повторен, но и превышен, так как масса автомобилистов еще на летней резине.
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