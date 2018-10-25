В России начались продажи Zotye Coupa

В России начались продажи купе-кроссовера Zotye Coupa

Российские дилеры Zotye начали продажи нового купе-кроссовера Zotye Coupa. Как сообщил "Российской газете" источник в представительстве Zotye, на данный момент в "живой" продаже появились машины только в топовой версии Royal с автоматической трансмиссией за 1 млн 250 тыс. рублей. Базовая комплектация с MT и AT за 990 тысяч и 1 млн 150 тыс. рублей будет доступна в салонах позже.

Напомним, под именем Coupa скрывается купеобразная версия кроссовера Zotye T600 — в Китае такая модификация известна как T600 Coupe. От стандартного «шестисотого», который тоже доступен в России, эта версия отличается дизайном: у Coupa/T600 Coupe заниженная крыша, на задних стойках появились черные вставки, еще у новинки другие фары и задние фонари, иная форма воздухозаборников в бампере. В салоне Zotye Coupa — иные рулевое колесо, передняя панель и центральная консоль.

Длина Zotye Coupa равна 4654 мм, что на 23 мм больше, чем у обычного T600, ширина и колесная база такие же — 1893 и 2807 мм соответственно. Высота у Zotye Coupa составляет 1696 мм — на 2 мм больше по сравнению со стандартным кроссовером. Объем багажника одинаковый — 344 литра. У обеих модификаций — передняя подвеска McPherson и многорычажная сзади.

На российском рынке Zotye Coupa предлагается с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 143 л.с. На выбор доступно две трансмиссии: механическая 5-скоростная и 6-ступенчатый «автомат». Как и Zotye T600, купеобразный кроссовер доступен только с передним приводом.

Таким образом, в настоящее время модельная линейка Zotye в России представлена двумя моделями — компактным кроссовером T600 по цене от 849 тыс. 990 рублей и новым купе-кроссовером Zotye Coupa. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2018 года российские дилеры Zotye реализовали 2047 автомобилей, что в 2,9 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.