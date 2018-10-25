Когда взлетят цены на бензин

Продавцы бензина настойчиво пугают россиян подорожанием топлива. И если Российский топливный союз прогнозирует рост цен с Нового года, то представители Независимого топливного союза предупреждают, что это случится еще до января. Уже сейчас власти начнут плавно отпускать цены, чтобы избежать их взрывного роста в 2019 году из-за одновременного повышения НДС и акцизов, пояснил РБК глава организации Павел Баженов. По его словам, стоимость горючего вырастет на 2−3 рубля за литр (около 6,5−7%).

Сами власти подобных намерений не подтверждают. Напротив, источник, близкий к одному из профильных ведомств, заявил изданию, что сейчас все усилия правительства направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь» с низкими ценами. А вице-премьер Дмитрий Козак на днях заявил, что ситуацию на топливном рынке удастся держать под контролем, несмотря на неустойчивую и напряженную обстановку. Банк России в начале октября также предсказывал, что до конца года горючее дорожать не будет.

Тем ни менее, оптовые цены на бензин, которые летом практически не росли, за первые три недели октября заметно повысились (по разным маркам от 1,7% до 4,31%, если верить данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи ), а это — один из основных признаков скорой прибавки в стоимости топлива и на заправках, отметил Баженов.

Уже растут

Некоторые владельцы независимых АЗС, которые формально не участвовали в соглашении с правительством о заморозке цен, но держали их на общем уровне, чтобы не терять клиентов, уже начали переписывать ценники, добавляет РБК.

Повышение цен заметил и эксперт компании «Международный финансовый центр» Дмитрий Чечулин

«Бензин будет дорожать. Сегодня средняя цена АИ-95 находится на уровне 45,78, но по моим наблюдениям (за последние 2 недели я проехал более 3000 км на личном транспорте), на заправках фактическая цена, как правило, на 1−1,5 рубля выше, а к концу года она вполне может достигнуть уровня 47−48 рублей за литр», — сказал он «Ридусу».

В ближайшие 2−3 года внутренние цены на бензин в России дорастут до уровня среднеевропейских, прогнозирует эксперт. На текущий день средняя цена за литр АИ-95 в Европе (без учета Норвегии и Исландии, где цена заметно выше даже среднеевропейского значения) составляет 1,39 евро. По текущему курсу ЦБ 75,08 — это 104,36 руб. за литр.

Лицензии в обмен на обязательства

В попытках сдержать рост цен на бензин правительство обсуждает возможность ввести для НПЗ лицензии на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на внутренний рынок. Инициативу поддерживает Минфин и некоторые независимые эксперты.

«По сути эту же самую идею мы продвигаем и поддерживаем уже полгода: ввести административно обязательные к исполнению квоты с прописанными конкретными объёмами реализации бензина на внутреннем рынке, причём с определением ещё и установленного предельного потолка внутренних цен», — рассказал «Ридусу» шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По мнению Чечулина, любые идеи правительства РФ могут замедлить, но не остановить рост цен на горючее, поскольку их динамику регулирует рынок.

«Мы живем в условиях рыночной экономики, но по-прежнему пытаемся регулировать цены с применением инструментов экономики плановой. Даже в развитых экономиках мира цена на бензин растет. Да, тепы роста там незначительны и составляют 0,05−0,1 евро в год, но ведь не падают же», — замечает аналитик.

Попытка остановить рост цен на бензин обойдется очень дорого, уверен он: введение строгих правил реализации, штрафы, государственные субсидии — все это может помочь, но объемы такой помощи будут катастрофическими для бюджета страны. И это без учета повышения НДС, что разгонит инфляцию, по разным оценкам, от 7% до 11%.

«При таком варианте развития событий цены на бензин достигнут среднеевропейских в течение полутора лет», — предсказывает эксперт.

Умерить аппетиты

Пушкарёв, в свою очередь, полагает, что только так возможно подавить в зародыше попытки дальнейшего неоправданного роста цен на нефтепродукты в нефтедобывающей стране, и тратиться при этом субсидии совсем не обязательно. Нефтяникам и так позволено многое: распоряжаться стратегическим для России ресурсом, напоминает аналитик.

«Они отлично зарабатывают на экспорте, ещё и в условиях роста биржевых цен на нефть, причём зарабатывают в валюте, которая нынче дорога. И не прокатывают, извините, эти объяснения, что им для бизнеса невыгодно по внутренним «дешёвым» ценам продавать бензин внутри страны, просто потому, что гнать на экспорт нефтепродукты можно дороже», — категоричен он.

По мнению эксперта, административный путь в данном случае — самый верный, и ни в коем случае не следует дальше идти по пути компенсаций нефтепереработчикам разницы из бюджета, чтобы возместить им «выпадающие доходы». Нефть и бензин не могут рассматриваться как обычный частный бизнес, работающий на принципах свободы предпринимательства, где производитель делает всё, что ему выгодно.

Если говорить о перспективном решении проблемы на долгий срок, условием наличия лицензии и вообще прав на эту деятельность должны быть поставки нужных объёмов на внутренний рынок по приемлемым для России ценам, считает Пушкарев. Эти объемы следует ограничить законом или правительственным постановлением: пересматриваемым потолком либо формулой в зависимости от цен на нефть.

Что же касается текущей ситуации, до конца года роста цен на бензин больше чем на 1−1,5 рубля за литр ожидать не стоит, полагает аналитик. С крупными НПЗ у правительства есть договорённости, и скорее всего компании будут их соблюдать, боясь спровоцировать опережающие или ещё более жёсткие «ответные» регулирующие меры от правительства, поясняет он.