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Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
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«Ока» смогла преодолеть водную преграду в затопленном Сочи 

Рамблер 2 часа назад
"Ока" смогла преодолеть потоп в Сочи.
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