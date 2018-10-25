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Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
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«Ока» смогла преодолеть водную преграду в затопленном Сочи
Рамблер
2 часа назад
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"Ока" смогла преодолеть потоп в Сочи.
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