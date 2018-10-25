Платные парковки вышли за МКАД

За стоянку в районе Новокосино отныне нужно платить 40 рублей в час.

С начала этой недели платная парковка введена в столичном районе Новокосино, который располагается за пределами МКАД. Час стоянки обойдется в 40 рублей, резидентное разрешение на год с правом круглосуточной парковки — в 3000 рублей.

За деньги теперь стоят автомобили на Городецкой, Новокосинской, Салтыковской улицах, Николо-Архангельском и Суздальском проездах, Носовихинском шоссе, улицах Галины Вишневской и Николая Старостина . В районе уже начали работать парконы, выписывающие штраф в размере 2500 рублей за неоплату стоянки.