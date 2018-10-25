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Платные парковки вышли за МКАД
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Платные парковки вышли за МКАД 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
За стоянку в районе Новокосино отныне нужно платить 40 рублей в час.
С начала этой недели платная парковка введена в столичном районе Новокосино, который располагается за пределами МКАД. Час стоянки обойдется в 40 рублей, резидентное разрешение на год с правом круглосуточной парковки — в 3000 рублей.
За деньги теперь стоят автомобили на Городецкой, Новокосинской, Салтыковской улицах, Николо-Архангельском и Суздальском проездах, Носовихинском шоссе, улицах Галины Вишневской и Николая Старостина. В районе уже начали работать парконы, выписывающие штраф в размере 2500 рублей за неоплату стоянки.
Как пишет «Коммерсантъ», планы по введению платной парковки в Новокосине вызвали массовые протесты жителей. Дептранс Москвы и управа района утверждают о проведенном среди жителей голосовании, и большинство респондентов якобы высказались за платную парковку. Протестующие результатам не верят. Приказ Дептранса уже оспорен в суде, петиции жителей, собравших несколько тысяч подписей, направлены мэру Сергею Собянину и в прокуратуру. Реакции на них пока не последовало.
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