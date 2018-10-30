В Испании Ford не нашел спроса

Из-за низкого спроса на автомобили Ford останавливает завод в Испании

Отсутствие спроса вынудило компанию Ford остановить деятельность предприятия в Испании.

Кроме этого, на некоторое время планируется приостановить работу завода, выпускающего двигатели. На нем проводится сборка для автомобилей марки Edge, производимого в Канаде.

Деятельность данных предприятий запланировано приостановить почти на две недели. В ноябре запланировано приостановить сборку и самих автомобилей американской марки.

Вынужденный простой растянется на девять дней, и будет не единственным в текущем году. Причиной всех вышеописанных действий является резкое уменьшение продаж автомобилей Ford в этой стране. Это и послужило толчком для принятия руководством компании таких мер.

На данный момент на предприятиях, расположенных на территории Испании, выполняется сборка следующих моделей из линейки Ford: Mondeo , S-Max, Galaxy, Kuga, Tourneo Connect и Transit Connect.

Представители компании делают акцент на том факте, что все принятые меры носят временный характер и после стабилизации обстановки заводы по производству как автомобилей, так и комплектующих и силовых установок к ним вернутся к прежнему графику работы.