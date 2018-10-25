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Китайскую копию Porsche Macan привезут в РФ
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Китайскую копию Porsche Macan привезут в РФ в 2019 году 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Копия Porsche Macan произведенная китайской автомобильной компанией появится в нашей стране в следующем году.
Автомобильная компания Zotye уже производила автомобили для нашей страны, и они пользуются большим спросом среди покупателей.
Новый кроссовер SR9 имеет большое количество схожих деталей со стороны дизайна с немецким Porsche Macan. Ожидается, что производители предоставят покупателям обновленную модель автомобиля.
Средняя стоимость новинки будет равна полтора миллиона рублей. Причем даже люксовая модель китайского автомобиля будет стоит в несколько раз дешевле оригинального «Макана».
Эксперты уверены, что автомобиль получит должный спрос у покупателей, учитывая технические параметры и внешний вид. Внутри салона водитель чувствует себя комфортно из-за использования дорогостоящих деталей отделки.
Передний привод позволит спокойно использовать машину в городской среде, передвигаясь плавно. Двигатель для машины выбран двухлитровый и бензиновый. Завершает композицию роботозированная коробка передач.
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