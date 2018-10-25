Китайскую копию Porsche Macan привезут в РФ в 2019 году

Копия Porsche Macan произведенная китайской автомобильной компанией появится в нашей стране в следующем году.

Автомобильная компания Zotye уже производила автомобили для нашей страны, и они пользуются большим спросом среди покупателей.

Новый кроссовер SR9 имеет большое количество схожих деталей со стороны дизайна с немецким Porsche Macan. Ожидается, что производители предоставят покупателям обновленную модель автомобиля.

Средняя стоимость новинки будет равна полтора миллиона рублей. Причем даже люксовая модель китайского автомобиля будет стоит в несколько раз дешевле оригинального «Макана».

Эксперты уверены, что автомобиль получит должный спрос у покупателей, учитывая технические параметры и внешний вид. Внутри салона водитель чувствует себя комфортно из-за использования дорогостоящих деталей отделки.

Передний привод позволит спокойно использовать машину в городской среде, передвигаясь плавно. Двигатель для машины выбран двухлитровый и бензиновый. Завершает композицию роботозированная коробка передач.