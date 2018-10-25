Москва встала в восьмибалльных пробках

Уровень транспортной загруженности в Москве, по данным на 18:30 мск, достиг восьми баллов. Об этом сообщается на портале "Яндекс. Пробки".

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время затруднено движение на Бульварном кольце столицы. Заторы наблюдаются на северо-западе и северо-востоке по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), а также на юге, юго-востоке и северо-западе по внутренней стороне магистрали. МКАД плотно едет на всем протяжении по обеим сторонам.

Ранее в столичном Центре организации дорожного движение отметили, что вечерний час пик в четверг будет растянут по времени в связи с неблагоприятными погодными условиями. Основные затруднения прогнозировались в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.