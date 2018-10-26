Нефтяники больше не в силах сдерживать цены на топливо

Нефтяники признались властям, что больше не могут сдерживать цены на топливо

Владельцу автозаправки в Челябинской области Вячеславу нужно получать прибыль в два рубля с литра бензина. Тогда он сможет заплатить налоги и кое-что положить в карман. Но сейчас из-за повысившихся оптовых цен, он получает 30 копеек с литра. С такой маржой он работать не может и не хочет.

Летом, когда оптовые цены заморозили, а акцизы повышать не стали, было полегче. Сейчас цены снова начали расти. А главное, предприниматель никак не может понять, почему государство ничего поделать не может.

Вячеслав, предприниматель: «Я и сам не знаю, почему, честно скажу. Нам говорили, что падает нефть — падает рубль. Сейчас нефть выросла — рубль не поднялся. Этот миф развалился. Сейчас, вот, тоже, говорят, что с нового года опять будут акцизы подниматься. Желание закрутить пистолеты вокруг колонки и просто стоять и ждать, что же будет дальше».

У власти один ответ: мы придумали механизмы, чтобы сдерживать цены на бензин. Первый — компаниям будут компенсировать те налоги, что они уплатят в бюджет за то, что они будут сдерживать цены. Второй — могут ввести экспортные лицензии. Сейчас экспортировать топливо могут все. Этим пользуются трейдеры, которые закупают у заводов топливо и отправляют на экспорт. Это очень выгодно в условиях дорогой нефти, слабого рубля и снижения экспортной пошлины. И это создает дефицит бензина в стране и взвинчивает цены.

Михаил Леонтьев: В правительстве придумали схему. Можешь экспортировать сколько угодно, но определенный объем нужно поставить на внутренний рынок. А если нарушишь обязательства, не получишь компенсации. Зачем придумали эти сложные механизмы? Зачем в полтора раза повышают акциз? Акцизы идут в дорожные фонды, но если в бюджете есть деньги, то почему бы на них не отремонтировать дороги? На эти вопросы Business FM ответил вице-президент «Роснефти»

Михаил Леонтьев, пресс-секретарь и вице-президент «Роснефти»: «Акциз автоматически включается в цену, это бухгалтерский факт. Мне очень странно, что людям в Минфине и окружающим его деятелям в правительстве это неизвестно. Это удивительно. Наверное, в консерватории надо что-то поправить. Зачем вводить акциз? Вы ужимаете спрос. Вот этими постоянными шараханиями с налогами. Не надо путать жирафа с бабочкой, это разные животные. Они по-разному двигаются, по-разному питаются. А помесь из них не жизнеспособна, что и доказывает наша экономика российская».

Что же касается экспортных лицензий, то Леонтьев напоминает, что была идея просто обязать компании отправлять 17,5% добытой нефти на российские заводы и гарантировать, что полученный бензин пойдет на внутренний рынок. Но вместо нее придумали новый механизм. Хотя смысл, который вкладывают власти, понятен. Это ручное управление крупнейшими игроками на топливном рынке.

Боязнь лишиться компенсаций за уплаченные в казну акцизы, наверное, будет сдерживать компании. Тем более нефтяники теряют лишь дополнительную прибыль, ту, которую они могли бы получить от экспорта. Они и сейчас сдерживаются. На заправках крупных нефтяников цены относительно низкие. Но свои оптовые цены они уже повысили. Мелким АЗС приходится работать в убыток, говорит владелец одной из тверских заправок Александр.

Александр, предприниматель: «Оптовые цены, например, сейчас 45 рублей литр дизельного топлива, а на их заправках продается 43,5 — 1,5 рубля разница. То есть если наша заправка купит топливо и даже будет продавать по себестоимости, 1,5 рубля на каждом литре терять. И это в приказном порядке наши руководители приказали этим компаниям не поднимать цену, и все».

То, что сейчас происходит и будет происходить дальше, немного напоминает сумасшедший дом. Крупные компании в розницу торгуют бензином себе в убыток. Зарабатывают они на высоких оптовых ценах, что одновременно разоряет мелких заправщиков. С нового года резко повышаются налоги, которые составляют 65% от стоимости топлива. Но нефтяники по задумке властей не должны закладывать эти затраты в стоимость бензина.

А потери государство им обещает возместить, если компании будут сдерживать цены и не уводить слишком много топлива на экспорт. А еще все ждут, что цена на нефть будет расти, что рубль еще больше подешевеет из-за новых санкций. И это может произойти уже через месяц, когда все, что придумали в правительстве, не будет работать. А нефтяники, по данным «Ведомостей», уже поставили правительство в известность: они больше не могут сдерживать цены на бензин.