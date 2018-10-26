Volkswagen Tharu поменяет имя и пропишется в России

Новый кроссовер Volkswagen Tarek пропишется в России

Запущенный в продажу на китайском рынке кроссовер Volkswagen Tharu в перспективе появится в России, причем под новым названием — Tarek. Модель будет собираться на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде и будет адаптирована под условия российского рынка, в частности, получит укороченную колесную базу.

Выбор сборочной площадки обусловлен тем, что именно в Нижнем Новгороде будет осуществляться сборка кроссовера Skoda Karoq, на базе которого и создан новый представитель SUV-сегмента от Volkswagen . Подобное решение позволит снизить себестоимость производства. Напомним, что на этом же заводе ныне выпускается Skoda Kodiaq . Ожидается, что подготовка к производству новой модели стартует во второй половине 2019 года, а в продаже кроссовер Volkswagen Tarek появится только в 2020 году.

Напомним, что VW Tharu создан на базе платформы MQB и имеет стандартный набор силовых агрегатов, используемых концерном Volkswagen. На китайском рынке модель получит два силовых мотора объемом 1.5 и 2.0 литра, выдающих 150 и 186 «лошадей». В нашей стране Tarek может получить силовые агрегаты, заимствованные от Skoda Kodiaq, но никакой информации на этот счет пока не имеется.