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Volkswagen Tharu поменяет имя и пропишется в России
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Новый кроссовер Volkswagen Tarek пропишется в России 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Запущенный в продажу на китайском рынке кроссовер Volkswagen Tharu в перспективе появится в России, причем под новым названием — Tarek. Модель будет собираться на мощностях завода ГАЗ в Нижнем Новгороде и будет адаптирована под условия российского рынка, в частности, получит укороченную колесную базу.
Выбор сборочной площадки обусловлен тем, что именно в Нижнем Новгороде будет осуществляться сборка кроссовера Skoda Karoq, на базе которого и создан новый представитель SUV-сегмента от Volkswagen. Подобное решение позволит снизить себестоимость производства. Напомним, что на этом же заводе ныне выпускается Skoda Kodiaq. Ожидается, что подготовка к производству новой модели стартует во второй половине 2019 года, а в продаже кроссовер Volkswagen Tarek появится только в 2020 году.
Напомним, что VW Tharu создан на базе платформы MQB и имеет стандартный набор силовых агрегатов, используемых концерном Volkswagen. На китайском рынке модель получит два силовых мотора объемом 1.5 и 2.0 литра, выдающих 150 и 186 «лошадей». В нашей стране Tarek может получить силовые агрегаты, заимствованные от Skoda Kodiaq, но никакой информации на этот счет пока не имеется.
Новинка займет свое место в модельной линейке бренда ниже кроссовера Volkswagen Tiguan.
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