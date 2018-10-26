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Водительские права и ПТС скоро станут электронными
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Водительские права и ПТС скоро станут электронными 

Автовести 3 часа назад
Фото: © АвтоВести
После первых успешных опытов с электронными ПТС российская ГИБДД готова сделать следующий шаг — перейти на полностью электронный документооборот с водителями. Идеальным в ГИБДД видят такое будущее, когда водителю вместо документов достаточно будет иметь при себе лишь смартфон.
Следующей целью после эПТС для отечественной ГИБДД стало свидетельство о регистрации транспортного средства — как один из документов, которые водитель вынужден возить с собой в бумажном виде. Об "идеологической готовности" ведомства к электронному документообороту заявил начальник ГИБДД России Михаил Черников в ходе всероссийского семинара-совещания руководителей Госавтоинспекции в Сочи.
Как сообщает "Коммерсант", конкретных сроков и этапов проведения такой реформы руководитель ведомства не назвал: пока технология лишь прорабатывается. В то же время конечная цель, к которой собирается прийти ГИБДД, уже известна. В некоем условном будущем всю информацию о водителе, включая данные о водительском удостоверении, нарушениях ПДД, страховке и сведениях об автомобиле инспектор сможет получить при помощи специального считывателя, к которому водителю нужно будет лишь приложить телефон.
Что касается системы электронных ПТС, то, как уверяют в ведомстве, она уже заработала, хоть и с некоторыми недочетами. В УГИБДД столицы на днях при помощи электронных документов поставили на учет 11 транспортных средств. По данным издания, в ближайшие недели счет такого транспорта уже пойдет на сотни — в основном, благодаря усилиям автопроизводителей.
Стоит отметить, что для рядовых автовладельцев с уже зарегистрированными автомобилями переход на электронные ПТС — дело исключительно добровольное. На данный момент не планируется введение никаких ограничений для эксплуатации привычных бумажных документов.
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