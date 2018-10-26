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Стоимость ОСАГО могут привязать к пробегу авто
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Стоимость ОСАГО могут привязать к пробегу авто 

Авторамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Авторамблер
С предложением рассчитывать цену "автогражданки" по новому методу выступили депутаты ЛДПР.
Автор инициативы, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов считает, что метод расчета каско можно распространить и на ОСАГО. Согласно идее депутата, водители, которые редко используют автомобиль, будут платить за страховку меньше.
Для точности данных некоторые страховые компании, продающие каско, используют телематические устройства, которые устанавливаются в автомобилях. Их можно использовать и при продаже ОСАГО, считает Нилов. Предполагается, что при приобретении страховки сроком на месяц программа будет фиксировать количество суток фактического использования транспортного средства, сообщает РИА "Новости".
В случае с каско эта система также способна отслеживать скорость движения и анализировать манеру вождения автомобилиста, что позволяет страховщикам просчитать риски и установить справедливую стоимость полиса. Если этот принцип распространить и на "автогражданку", то ОСАГО может подешеветь для аккуратных водителей.
Законопроект, содержащий поправки в закон "Об ОСАГО", пока находится на стадии разработки. Пока же письмо с этим предложением было направлено главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.
Ранее Минфин анонсировал поправки в законопроект о либерализации тарифов ОСАГО. Реформа позволит страховщикам самим устанавливать цены на полисы на 30% выше или ниже базовой ставки тарифов Центробанка. В соответствие с ней, коэффициент мощности автомобиля будет отменен.
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