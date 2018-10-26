Mazda CX-8 получила новые моторы для домашнего рынка

В Японии уже в ноябре должна появиться в продаже обновленная версия кроссовера Mazda CX-8, занимающего флагманское положение в модельной линейке бренда на местном рынке, поскольку CX-9 в Стране восходящего солнца не продается.

Никаких визуальных изменений для автомобиля не предусмотрено. Все новшества произошли в салоне и под капотом.

В частности, кроссовер стал обладателем обновленной приборной панели и блока управления климатической установкой, получил улучшенный мультимедиа-комплекс с поддержкой мобильных устройств, а также усовершенствованную систему распознавания пешеходов, работающую даже ночью, и систему G-Vectoring Control Plus, обеспечивающую более эффективный контроль над машиной в поворотах.

Главное же изменение произошло в наборе доступных силовых агрегатов. Если в настоящее время Mazda CX-8 поставляется на рынок с единственным 2.2-литровым 190-сильным дизелем, то теперь покупателям предложат две версии 2.5-литрового бензинового мотора. Атмосферный вариант имеет мощность в 190 «лошадей» и передний привод, а турбированная версия выдает на 40 л.с. больше и работает только с полноприводным шасси. Во всех случаях трансмиссия только автоматическая 6-диапазонная.

Ценник модели с атмосферным мотором будет начинаться от 2.9 миллиона йен, что составляет около 1.7 миллиона рублей. Версия с турбированным движком обойдется на 750 тысяч йен или почти 500 тысяч рублей дороже. Таким образом, Mazda значительно снизила начальную стоимость кроссовера, привлекая новых покупателей.