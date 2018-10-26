Ещё
Mazda CX-8 получила новые моторы для домашнего рынка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Mazda CX-8 получила новые моторы для домашнего рынка 

Allroader.ru + ещё 4 26 октября 2018
Фото: Allroader.ru
В Японии уже в ноябре должна появиться в продаже обновленная версия кроссовера Mazda CX-8, занимающего флагманское положение в модельной линейке бренда на местном рынке, поскольку CX-9 в Стране восходящего солнца не продается.
Никаких визуальных изменений для автомобиля не предусмотрено. Все новшества произошли в салоне и под капотом.
В частности, кроссовер стал обладателем обновленной приборной панели и блока управления климатической установкой, получил улучшенный мультимедиа-комплекс с поддержкой мобильных устройств, а также усовершенствованную систему распознавания пешеходов, работающую даже ночью, и систему G-Vectoring Control Plus, обеспечивающую более эффективный контроль над машиной в поворотах.
Главное же изменение произошло в наборе доступных силовых агрегатов. Если в настоящее время Mazda CX-8 поставляется на рынок с единственным 2.2-литровым 190-сильным дизелем, то теперь покупателям предложат две версии 2.5-литрового бензинового мотора. Атмосферный вариант имеет мощность в 190 «лошадей» и передний привод, а турбированная версия выдает на 40 л.с. больше и работает только с полноприводным шасси. Во всех случаях трансмиссия только автоматическая 6-диапазонная.
Ценник модели с атмосферным мотором будет начинаться от 2.9 миллиона йен, что составляет около 1.7 миллиона рублей. Версия с турбированным движком обойдется на 750 тысяч йен или почти 500 тысяч рублей дороже. Таким образом, Mazda значительно снизила начальную стоимость кроссовера, привлекая новых покупателей.
Allroader.ru: последние новости
Nissan Terra получил новую версию Новый кроссовер Volkswagen Tarek пропишется в России SEAT Tarraco начали собирать в Германии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео9
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела179
Названы самые дешевые автомобили России
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар2
Блогер сопоставил Kia Rio и Hyundai Solaris
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение