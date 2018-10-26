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Сбежавших после ДТП разрешили признавать пьяными
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Правительство разрешило признавать пьяными водителей, сбежавших после ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Fotolia / Syda Productions
Правительство РФ одобрило законопроекты, согласно которым сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными "по сумме доказательств", сообщается на сайте кабмина.
Ранее КС РФ признал не соответствующим Конституции примечание 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования. КС РФ разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после аварии водителей в пьяном виде не только на основании медосвидетельствования, но и "по совокупности иных доказательств".
Как уточняется на сайте кабмина, законопроектами также предлагается установить повышенную уголовную ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или эксплуатации транспорта, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения ДТП.
"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится на сайте.
Добавляется, что законопроекты рассмотрены и одобрены 22 октября на заседании Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
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