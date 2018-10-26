Сбежавших после ДТП разрешили признавать пьяными

Правительство разрешило признавать пьяными водителей, сбежавших после ДТП

Правительство РФ одобрило законопроекты, согласно которым сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными "по сумме доказательств", сообщается на сайте кабмина.

Ранее КС РФ признал не соответствующим Конституции примечание 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования. КС РФ разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после аварии водителей в пьяном виде не только на основании медосвидетельствования, но и "по совокупности иных доказательств".

Как уточняется на сайте кабмина, законопроектами также предлагается установить повышенную уголовную ответственность лица, управляющего транспортным средством и нарушившего ПДД или эксплуатации транспорта, при условии наступления тяжких последствий, если это лицо скрылось с места совершения ДТП.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", "О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится на сайте.

Добавляется, что законопроекты рассмотрены и одобрены 22 октября на заседании Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.