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Ателье AC Schnitzer доработало кроссовер BMW X2
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Ателье AC Schnitzer доработало кроссовер BMW X2 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Мастера автотюнинга из команды AC Schnitzer представили свою версию баварского кроссовера BMW X2.
Тюнеры преобразили базовую версию внедорожника при помощи установки пластикового обвеса, заниженной подвески, 19/20-дюймовых колесных дисков, а также выхлопной системы спортивного типа. В салоне обновленной модели мастера также преобразили под спортивный стиль и установили алюминиевые накладки на педали.
По силовой части машину также преобразили, установив мощный дизельный агрегат на 220 л.с.
Создатели спортивной версии BMW X2 пока что не объявляли официальные расценки на данную модификацию.
Также автотюнеры из AC Schnitzer не раскрывают своих планов на возможную серию обновленных BMW X2.
Как сообщалось ранее, презентация заводской версии обсуждаемой модели прошла еще в 2017 году. В начале осени этого года концерн BMW представил флагманскую версию данного кроссовера.
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