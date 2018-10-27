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BMW X6 M увидели в Нюрбургринге
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BMW X6 M увидели в Нюрбургринге 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Правда, это только предположение от репортеров, поскольку нет еще окончательных сведений об исходном BMW X6.
Что же касается шпионских снимков, то замечены появившиеся «рельсы», венчающие крышу автомобиля. Их добавление означает для машины повышение аэродинамики. Кроме того, обращают на себя внимание квадратные выхлопные наконечники.
Силовой установкой может стать двигатель, используемый в X5 M. Этот мотор имеет объем 4,4 литра и мощность, приближающуюся к 600 лошадиным силам. Таких параметров достаточно, чтобы поддержать полный привод.
Не исключено, что благодаря конструкции машина уменьшится в массе. Однако инженеры утверждают, что это возможно.
Внешне изменится передняя часть радиаторной решетки и узора передних фар. Скорее всего, будет в этой части наблюдаться сходство с BMW X7.
Ожидается, что BMW X6 M могут представить в следующем году. Но точной информации пока нет.
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