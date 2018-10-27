Новая схема мошенничества при покупке автомобилей

Автоблогер рассказал о новом приеме, которым овладели злоумышленники.

Причем, речь идет о машине, которая была куплена в автосалоне. Итак, потерпевший гражданин приобрел для себя Toyota Land Cruiser стоимостью 5 миллионов рублей.

Спустя несколько дней автовладельцу позвонил мошенник, представившийся сотрудником дилерского центра. Он сообщил, что машина подлежит отзыву ввиду неисправностей.

Человек приехал к дилеру, где его на входе в салон встретил «представитель» продавца в соответствующей униформе. Внутрь хозяина машины не пригласили под предлогом наличия достаточного количества людей.

Дальше произошло следующее. Мошенник попросил передать ключи, документы на машину и рассказать об ее особенностях (на улице). Это и было сделано.

Под предлогом ремонта владельца Land Cruiser попросили подождать в автосалоне в специально отведенной комнате. Естественно, что больше свою машину он не увидел. Позже выяснилось, что Toyota не начинала никаких отзывных компаний.

Интересно, что пострадавший покупатель вряд ли сможет надеяться на страховку КАСКО. Ведь угона машины как такового не было, поскольку ключи от внедорожника были отданы злоумышленникам добровольно.

Поэтому ни в коем случае нельзя отдавать документы по машине на улице. Все нужно делать в дилерском центре после проверки информации.