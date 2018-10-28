В России падают продажи автомобилей Audi

В сентябре текущего года продажи транспортного средства премиальной модели Audi в нашей стране составили одну тысячу двести экземпляров.

Если сравнивать с аналитическими данными, то это на десять с половиной процентов ниже в сравнение с прошлым годом. В целом за девять месяцев работы в этом году дилерские центры реализовали десять тысяч девятьсот автомобилей, что так же меньше, чем в прошлом году на шесть с половиной процентов.

За прошедший месяц эксперты зафиксировали падение спроса на популярные модели транспортных средств, выпущенных автомобильной компанией Audi. Так, Audi Q7 продали на двадцать процентов меньше, чем в прошлом году. Общее количество проданных машин составило двести тридцать две модели.

Говоря о модели Q5 отмечаем падение на девятнадцать процентов, всего продано сто восемьдесят семь машин. Реализация A6 составила сто восемьдесят шесть машин, что меньше прошлого года на двадцать процентов.

Руководители компании несколько обеспокоены полученными данными и говорят о начале модернизации оборудования, которая позволит нарастить производственную мощность и увеличить спрос покупателей на автомобили.