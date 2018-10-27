Дави на газ. На что менять дорожающий бензин

Дави на газ. Бензин дорожает — пора переходить на газомоторное топливо?

Бензин будет дорожать. По прогнозу Минэнерго , цены на топливо в будущем году вырастут еще на 4-5%. Что делать, если на бензине ездить дорого? Переходите на газ. Пока в России, которая добывает углеводороды, продолжают ездить на бензине, ее ближайшие соседи давно заправляются сжиженным газом.

Яркий пример — Армения. АИ-95 там сейчас стоит 64 рубля в пересчете на российскую валюту. Газ — в два раза дешевле. Поэтому там давно большинство автовладельцев перешли на газомоторное топливо. Даже те, у кого дорогие машины, вынуждены экономить.

Ашот Газазян, житель Еревана: «Все сто процентов общественного транспорта работают на газе, и подавляющее большинство сейчас владельцев автомобилей тоже переходит на газ, особенно обладатели тяжелых машин, джипов и так далее. Был даже период, когда роскошные автомобили типа »Лексусов» заправляли на газозаправочных станциях по ночам, чтобы никто не мог увидеть, что они вынуждены тоже экономить на топливе».

На Украине бензин еще дороже — 75 рублей. Установить современное газовое оборудование обойдется в 600 евро — 45 тысяч рублей. Но это того стоит, даже при условии, что мощность двигателя снижается где-то на 20%, говорит киевлянин Анатолий.

Анатолий житель, Киева: «Обычно у машины на газу расход на 5-10% больше, чем на бензине, то есть если у машины на бензине расход 10 литров, то на газу — 12 литров. При этом газ стоит примерно в два раза дешевле. Для людей, которые, к примеру, в такси работают или ездят 30-50 тысяч километров в год, конечно, за год окупается спокойно установка».

Сколько в России стоит установить газовое оборудование в машину и сколько на этом можно сэкономить? Business FM позвонила в первую попавшуюся в объявлениях компанию, которая этим занимается. Вот, что там рассказали:

— Можно поставить, допустим, Digitronic — это Италия, Польша, редуктор Antartic super будет, форсунки АЕВ скоростные — такой комплект 31900 будет стоить. Это уже с баллоном на 60 литров и заправочным устройством в лючок бензобака.

— А сколько будет весить баллон?

— Там порядка 30 где-то килограммов.

— Какая там экономия? Сколько получается: 25 тысяч я наезжаю в год.

— Значит, на 100 километров у вас будет экономия 178 рублей. Соответственно, в год, значит, экономия 44500 рублей.

То есть газовое оборудование окупится даже меньше, чем за год. Почему же тогда в России не переходят массово на газомоторное топливо? Во-первых, очень мало заправок. Сейчас по всей стране насчитывается порядка трехсот газозаправочных станций. К 2020 году планируется их увеличение до 750. Но это все равно ничто. Для сравнения, АЗС в стране — 40 тысяч.

Во-вторых, значит, бензин еще не такой дорогой, чтобы уже срочно переходить на газ, который в России не в два раза дешевле, но 27-28 рублей против сорокапяти тоже существенно. Еще есть ряд побочных факторов, о которых необходимо знать. Полностью на газ могут перейти далеко не все машины.