Блогер сопоставил Kia Rio и Hyundai Solaris

Обе машины — Kia Rio и Hyundai Solaris достаточно популярны в РФ. Кроме того, они относятся к одному классу и ценовой категории.

Поэтому не удивительно, что многие покупатели теряются в выборе. Поэтому блогер решил протестировать эти две машины с целью выявления их отличительных особенностей.

Двигатели у Rio и Solaris полностью идентичны. То же самое касается и параметров багажного отделения. Вместе с тем, инициатору теста больше понравилось рулевое управление у Kia. Он выделил кожаное колесо с опцией подогрева и удобное расположение кнопок.

Для себя блогер отметил, что Rio более комфортен в управлении. Объясняется это задней подвеской, которая немного ниже, чем у Solaris, а также четким переключением передач. Кроме того Kia чуть легче представителя Hyundai.

В заключение два автомобиля сошлись в скоростной дуэли. И здесь Rio оказался быстрее. Впрочем, в качестве итога сделан вывод о том, что выбор между двумя машинами является делом вкуса.