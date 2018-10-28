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Блогер сопоставил Kia Rio и Hyundai Solaris
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Блогер сопоставил Kia Rio и Hyundai Solaris 

Car.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: Car.ru
Обе машины — Kia Rio и Hyundai Solaris достаточно популярны в РФ. Кроме того, они относятся к одному классу и ценовой категории.
Поэтому не удивительно, что многие покупатели теряются в выборе. Поэтому блогер решил протестировать эти две машины с целью выявления их отличительных особенностей.
Двигатели у Rio и Solaris полностью идентичны. То же самое касается и параметров багажного отделения. Вместе с тем, инициатору теста больше понравилось рулевое управление у Kia. Он выделил кожаное колесо с опцией подогрева и удобное расположение кнопок.
Для себя блогер отметил, что Rio более комфортен в управлении. Объясняется это задней подвеской, которая немного ниже, чем у Solaris, а также четким переключением передач. Кроме того Kia чуть легче представителя Hyundai.
В заключение два автомобиля сошлись в скоростной дуэли. И здесь Rio оказался быстрее. Впрочем, в качестве итога сделан вывод о том, что выбор между двумя машинами является делом вкуса.
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