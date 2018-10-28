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Mercedes-AMG C63 прошел через тюнинг
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Mercedes-AMG C63 прошел через тюнинг 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Доработать Mercedes-AMG C63 решили специалисты из знаменитого ателье G-Power.
Только недавно С63 прошел через рестайлинг, что только повысило его популярность. Однако умельцев из G-Power это не остановило, и они решили выжать из автомобиля еще больше.
Основные изменения были сделаны в технической части. Благодаря ним мощность мотора возросла с 503 до 789 лошадиных сил.
Естественно, что возросли скоростные параметры. До 100 километров тюнинговый вариант может разгоняться за 3,4 секунды. Скоростной же максимум составил 330 км/час, что на 40 километров больше показателей исходного варианта.
Работа над двигателем шла кропотливая. Вначале было установлено новое программное обеспечение. Появились увеличенные компрессорные колеса, новые поршни и производительный топливный насос. Также мастера усилили трансмиссию.
Снаружи Mercedes-AMG C63 получил винил, спойлер на крыше. Также добавились алюминиевые диски на 20 дюймов.
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